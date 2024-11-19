Dolar günü yükselişle kapattı
Güne 34,53 TL'den başlayan dolar, günü 34,56 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 17:26, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,5340
|34,5350
|34,5650
|34,5660
|Avro
|36,5230
|36,5240
|36,5840
|36,5850
|Sterlin
|43,5910
|43,6010
|43,6540
|43,6620
|İsviçre frangı
|38,9780
|38,9850
|39,2230
|39,2280
|ANKARA
|ABD doları
|34,5040
|34,5840
|34,5350
|34,6150
|Avro
|36,4830
|36,5630
|36,5440
|36,6240
|Sterlin
|43,5310
|43,7410
|43,5940
|43,8040