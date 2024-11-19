Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,5340 34,5350 34,5650 34,5660 Avro 36,5230 36,5240 36,5840 36,5850 Sterlin 43,5910 43,6010 43,6540 43,6620 İsviçre frangı 38,9780 38,9850 39,2230 39,2280 ANKARA ABD doları 34,5040 34,5840 34,5350 34,6150 Avro 36,4830 36,5630 36,5440 36,6240 Sterlin 43,5310 43,7410 43,5940 43,8040