THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı.

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