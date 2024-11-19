TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM (AA) - CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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