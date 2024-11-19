Üniversite, mutluluğun formulünü bulan profesör ilanını iptal etti!

18 Kasım 2024 tarihli ve "YÖK, İçeriden Yükselmelere Köklü Bir Reform İçin Harekete Geçmeli" başlıklı yazımızda özetle; üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarının halihazırda görev yapmakta olan akademisyenlerin bir üst ünvana yükselişlerini sağladığı, bu durumun Resmi Gazete yoluyla ilan edilmesinden dolayı adayları tarif eden şartlara yer verildiği ve zaman zaman ilginç özel şartlardan dolayı sosyal medyada sıklıkla paylaşıldığını ifade etmiştik.

Hatta, en yakın zamanda Selçuk Üniversitesi tarafından İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında ilan edilen Profesör kadrosunda "Dünyada Mutluluğun Formülü konusunda çalışmaları olmak" şartına yer verilince Yükseköğretim Kurulumuz tarafından bu türden ilanları sona erdirecek bir çalışma var mıdır diye bir soru yöneltmiştik.

Soru cevapsızlığını korumaya devam ederken, ilgili üniversite gelen tepkiler üzerine çok hızlı bir şekilde söz konusu ilanı iptal ederek kamuoyuna duyurdu.

Peki, her gün yeni bir ilanı iptal etmek veya düzeltmek yerine bu sorunları kökten çözecek bir sistemi kurmak için neyi bekliyoruz?

İnşallah bu sorunun cevabını bulabildiğimiz günleri de görürüz.