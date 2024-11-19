Çiğ süt üretim maliyeti Ekim'de 18,67 TL oldu

TÜSEDAD, güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metoduna göre, Ekim ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 18,67 TL/lt olarak açıkladı. Eylül'de 18,37 TL/lt olan hesaplamaya göre maliyet son 1 ayda yüzde 1,63 arttı.

1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde ise USK süt maliyeti eşdeğerinin (sıcak süt) 17,17 TL/lt olduğu açıklandı. Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak

olan çiğ süt tavsiye fiyatının; her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için 22,4 TL/lt ve sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 20,6 TL/lt olarak açıklanması önerildi.

TÜSEDAD "Kırsalda üretim yapan çiftçilerin karlı bir üretim döngüsü içinde olması; üretimin devamlılığı ve ülkenin sürdürülebilir gıda tedariki, halkımızın gıdaya alım gücüyle dengeli olabilen fiyatlarla ulaşabilmesi, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliği ile diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konudur" ifadelerine yer verdi.

TÜSEDAD'dan yapılan açıklamada, "Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda %20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme

ihtiyacı olan %20'sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan %10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır. Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. Bu ay, hesaplama metodumuzu daha da ayrıntılandırarak, soğutma bedeli hariç (USK eşdeğeri) ve dahil olacak şekilde açıklama yapacağız. Personel maaşlarını, Brüt asgari ücrete endeksleyerek otomatik hesaplanacak bir sistem haline getirdik. Böylece, asgari ücrete bağlı personele gelen zamlar maliyete otomatik olarak yansıyacaktır" denildi.

İRFAN DONAT / Bloomberg HT