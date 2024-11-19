MEB'den 'mesleğinde fark yaratan öğretmenlere' 24 Kasım özel programı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilde mesleğinde fark yaratan öğretmenler için Ankara ve İstanbul'da çeşitli etkinliklerin yer aldığı özel programlar hazırlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakanlık, amacı "yetkin ve erdemli" bireyler yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Türkiye Yüzyılı'nda belirlenen hedeflere ulaşılmasında en temel yapı taşlarından birinin öğretmen olduğu bilinciyle yurt içinde ve dış temsilciliklerde 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan etkinlikler tüm ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla 22 Kasım'dan itibaren başlayacak.

Bu kapsamda bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri doğrultusunda, tüm ilden 2'şer öğretmen seçildi. Etkinlikler, Ankara ve İstanbul'da olmak üzere ayrı ayrı planlandı.

Ayrıca programlarda aralarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapanların yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler ile emekli öğretmenler ve şehit öğretmen yakınları da davet edildi.

- İstanbul'daki etkinlikler

İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler kapsamında öğretmenler, 23 Kasım'da Çamlıca Tepesi, Çamlıca Camisi ve Beylerbeyi Sarayı gibi kültürel ve tarihi gezilere katılacak.

Aynı gün öğretmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

İstanbul'da 24 Kasım'daki programda ise öğretmenler, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Dolmabahçe Sarayı gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret edecek.

- Ankara'daki etkinlikler

Başkentteki etkinlikler kapsamında, 23 Kasım?da Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde tüm illerde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapılacak.

"Şehit Öğretmenler Abidesi"ni ziyaret ettikten sonra "Öğretmen Hatıra Ormanına" fidan dikecek öğretmenler, 1. ve 2. Meclis Binası, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki YEĞİTEK Fotoğraf Sergisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Hamamönü ile Taceddin Dergahı'nı gezecek.

- 24 Kasım Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki bakan yardımcıları, birim amirleri ve tüm illerden gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Öğretmenlerin daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Öğretmenler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi ile Ankara Kalesi'ni kapsayan kültürel ve tarihi gezilere katılacak.



Bakan Tekin, öğretmenler ve şehit öğretmen yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelecek.

- Erzurum'da Maarif Kongresi toplanıyor

MEB, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında 26 Kasım'da Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla Erzurum'da "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla Maarif Kongresi de düzenleyecek.

"Oyun ve arkadaşlık", "aile" ve "sosyal sorumluluk çalışmaları"nın eğitime etkisinin ele alınacağı kongreye 78 ilden 2 bin 178 kişi başvuru yapmış ve 805 bildiri değerlendirmeye alınmıştı.

Değerlendirmede 536 bildiri uygun bulunarak jüriye gönderildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 tema altında en yüksek puanlara sahip üçer bildiri olmak üzere 9 bildiri, Maarif Kongresi'nde sunulacak. Ayrıca jüriye gönderilen 536 bildiriden 101'inin yer alacağı kitap ise Cumhuriyetin 101. yılı anısına basılarak okuyucuyla buluşacak.

Kongreye katılan öğretmenler 27 Kasım'da da Erzurum?daki Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi Üç Kümbetler, Rüstem Paşa Kervansarayı (Taşhan) ve Erzurum Kongre Binası'nı ziyaret edecek.