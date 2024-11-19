Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi yüzünden hayatını kaybeden bebekleri sembolize eden bebek eşyaları ile protesto etti. Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'nin ardından hayata geçen yenidoğan yoğun bakım denetim sisteminin tüm branşlarda uygulamaya alındığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:34, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:37
Yazdır
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto

Meclis'te Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri başladı.

Muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu Yenidoğan Çetesi'nin ölümüne neden olan bebekler yüzünden protesto etti.

Milletvekilleri, masalarının üzerine bebek kıyafetleri, patikler ve şırangalar koydu.

İSTİFA ÇAĞRISI

Memişoğlu'na yönelik "İstafa etmeniz lazım. Burada olmanız etik değil." ifadeleri kullanılırken milletvekilleri, "İl Sağlık Müdürü iken ruhsat verdiğiniz, denetlediğiniz hastanelerde ölen bebeklerin patikleri bunlar..." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'nun selamlamada sıcak tavrına "İstifa" ifadeleri ile tepki gösterildi.

MEMİŞOĞLU: ÇÜRÜK ELMA OPERASYONU

Memişoğlu tepkilere yönelik "Bizim için bu operasyonun adı 'Çürük Elma Operasyonu'. Çetenin adı ise 'İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi'dir." dedi.

İdari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerini açıklayan Memişoğlu, "Bu kapsamda Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda uygulamaya alıyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber