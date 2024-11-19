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'Rüşvet' operasyonu sonrası balıkçı barınağı yönetimine kayyım atandı

Antalya Balıkçı Barınağı'na yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası yönetime kayyım atandı. Kayyım, barınakta inceleme yapmak için bir dizi yasak kararı aldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:38, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:39
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'Rüşvet' operasyonu sonrası balıkçı barınağı yönetimine kayyım atandı

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya Balıkçı Barınağı'nda tekne bağlama yeri edinmek isteyen tekne sahiplerinden 'Rüşvet' aldıkları iddiasıyla Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı C.T.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, 'Barınak' adlı operasyonda, 3 hafta önce gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli hakkında adli işlem başlatılan operasyonu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Konyaaltı Karakol Komutanlığı gerçekleştirdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı. Aralarında C.T.'nin de bulunduğu 4 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

Antalya Balıkçı Barınağı'nda teknelerin barınma ihtiyacı ve karaya çekilip, indirilmesi işlemleri için yetkili Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi'nin tekne sahiplerinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyat tarifesi dışında usulsüz para aldığını tespit eden ekipler, tekne sahiplerinin barınak içinde bağlama yeri edinebilmek için kooperatife resmi karşılığı olmayan ödemeler yapmaya mecbur bırakıldığını, kooperatifin kendi bünyesinde yürütmesi gereken faaliyetleri yerine getirmeyip, tekne sahiplerini işletmeci kooperatifle ilgisi olmayan kişilere yönlendirip haksız kazanç ve menfaat sağlandığını tespit etti.

KAYYIM ATANDI

Operasyonun üzerinden geçen 3 hafta sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barınağa kayyım atandı. Kayyım, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar barınakta inceleme yapma kararı aldı. Bu tarihe kadar barınaktaki ticari ve özel tekne sahipleri dışında tekne ve araçların giriş çıkışlarının yasaklandığı duyuruldu. Barınak içerisinde bulunan market ve işletmelerin pazartesi gününe kadar kapalı olması kararlaştırılırken barınaktaki balık satış noktası da 25 Kasım Pazartesi gününe kadar kapatıldı. Mesai saatlerini de 08.30 ile 17.30 saatleri arasında sınırlandıran kayyım yönetimi barınak içerisindeki tüm faaliyetler için kayyım yönetiminden izin alınması gerektiğini kararlaştırdı.

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