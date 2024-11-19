MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen 20 sanık hakim karşısında

İSTANBUL (AA) - İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ilişkin ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) paylaştıkları iddia edilen 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi Kampüsü karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşmaya 15'i tutuklu 19 sanık ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Adı Alfunekh, 9 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, Kenya'da yaşayan Leyla isimli kız arkadaşının kendisine havaleyle para yardımı yaptığını söyledi.

Sosyal medyadan tanıştığı bu kişiyle 3 yıl sevgili olduklarını, yüz yüze hiç görüşmediklerini savunan sanık, casusluk yapmadığını iddia etti.

Alfunekh, mahkeme başkanının "Yüz yüze görüşmeden sevgili olunuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Esasında Türkiye'ye gelecekti. Burada evlenecektik ama nasip olmadı. Kendisi buraya hiç gelemedi. Benim maddi durumumu biliyor, o yüzden bana para gönderiyor. Leyla'yla yaptığım konuşma istihbarat birimlerinde mevcut. Bana 600 dolar gönderen kişiyi tanımıyorum. Bu havale 2018'e ait." dedi.

Sanık Alfunekh, kız arkadaşının kendisine ticaretle uğraştığını söylediğini anlattı.

Tutuklu sanıklardan Abdalla Akkad ise 2013'te Türkiye'ye geldiğini, 2017'de tekstil üzerine şirket kurduğunu ve 20 dükkanı olduğunu söyledi.

Akkad, sabah dükkanlara ürünlerini teslim edip ödemeleri aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Personele hangi ürün satıldığını sormam çünkü çok ürün satılıyor. Maddi gelirim çok yüksek. Benim hakkımdaki iddiada Es-Sufi isimli kişiden havale gelmiş. Ben bu şahsı tanımıyorum, telefon numarası da yoktur. Hasan Harrah benim yanımda çalışandır. 1001 avroyu elden teslim almadım. Hesabıma da gelmedi. Sadece 20 tane dükkanım var. Akşamları bu dükkanlardan ücretleri teslim alırım. Çalışanlarımın hepsi sigortalı çalışandır. Her ay yüksek miktarda vergi ödüyorum. Bunlar dava dosyasında var. İddianamede benim hat değiştirdiğimden bahsediliyor, bu hatalı bir durum. Numaramı 11 yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. İki sene önce de hat aldım, bunları aktif olarak kullanıyorum."

Şirkette 20 adet "Telegram" ile "WhatsApp" kanallarının olduğunu aktaran Akkad, burada sadece ürünlerle ilgili şeyler paylaştığını kaydetti.

Sanık, istihbarat görevlisi veya casus olarak kimseyi tanımadığını, ticaret ve tekstille uğraştığını belirtti.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16'sı tutuklu 20 sanığın, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları belirtiliyor.

İddianamede, MOSSAD'ın birimi İÇOM'un, hedefindeki kişilerin bilgilerini ele geçirebilmek için sanıklarla haberleşme uygulamaları ile sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vererek temas sağladığı, sonrasında da kendilerine ait 7 farklı numarayla sanıklarla iletişime geçtiği kaydediliyor.

Sanıklarla kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı belirtilen iddianamede, İsrail istihbarat biriminin, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçlayarak sanıklardan yararlandığı aktarılıyor.

İddianamede, sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ile görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilerini ele geçirdikleri, sonrasında da bunları İsrail istihbarat görevlileri ile paylaştıkları belirtiliyor.

Sanıkların yaptıkları işler karşılığında İsrail istihbaratından özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan "havale", "kripto para" ve "Western Union" sistemi üzerinden para aldıkları da iddianamede yer alıyor.

Özellikle İsrail'in hedefindeki kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Dolayısıyla bir sonraki aşamada bu şahısların infaz edilmesi ve kaçırılması da dahil farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca dosya kapsamında yer alan MASAK raporları da incelendiğinde şüphelilerin bu faaliyetleri kapsamında menfaat temin ettikleri ve suç karşılığında da kazanç sağladıkları da aşikardır." ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, sanıklar Abdalla Akkad, Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed Elsobky, Abdurrahman Gabbeş, Adı Alfunekh, Ahmed M. A. Alostaz, Ahmet Furkan Alalmış, Amal Sallamı Ep Sıala, Cemile Türk, Halid Heney, Hazem Mounır Amın Elgayyar, Hazım Abdelradı, Khalel Ibrahım Younus Basheer, Kadir Aydın, Luey Mektebi, Mahmud İzzettin, Mohamad Ahmad, Morched Sıala, Muhammed Bilik, Muhammed Ali Veys ve Muhammed Nur Derviş'in, "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9'ar aydan 45'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

