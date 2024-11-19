Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü ile 3 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 13:23, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:24
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari ile 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.
Bu kapsamda terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay Y.D. yakalandı.
Ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheliler Ö.D, S.B. ve A.T.G. gözaltına alındı.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Firari Y.D, cezaevine teslim edildi.