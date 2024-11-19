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Faraşin Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yayladaki besiciler, kışlıklarına dönme hazırlığı yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 15:34, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:17
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Faraşin Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

İlçeye bağlı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nda dün sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kışlıklarına dönme hazırlığı yapan besiciler, kar nedeniyle zor durumda kaldı.

Besicilerden Mahmut Aslan, son günlerde güzel hava dolayısıyla geçmiş yıllara göre yaylada daha uzun kaldıklarını kaydetti.

Aslan, "Bu yıl biraz daha fazla yaylada kalmak istedik fakat kara yakalandık. İnşallah 2-3 gün içinde merkeze varırız. 6 ay boyunca Faraşin Yaylası'nda kaldık. Artık kış geldi, biz de merkeze dönüyoruz." diye konuştu.

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