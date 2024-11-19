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Otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı: 8 yaralı

MALATYA'da otomobil okuldan çıkan öğrencilere çarptı. Kazada 7 öğrenci ile aracın sürücüsü yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 16:45, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:56
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Kaza, öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. C.K.'nin kontrolünü kaybettiği 35 HLC 70 plakalı otomobil Hacı İbrahim Işık İlkokulu'ndan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7 öğrenci ile sürücü C.K., yaralandı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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