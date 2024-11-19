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Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı

Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladığını açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 17:32, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:33
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Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, ERG Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin nihai olarak ERG Controls Inc. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verdi.

ADNOC Logistics & Services PLC'nin tamamına sahip olduğu iştiraki Abu Dhabi Marine Business and Services Company PJSC aracılığıyla Navig8 TopCo Holdings Inc'nin tek kontrolünü devralması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Pelican Topco Limited'in tek kontrolünün Lloyd's Register Foundation tarafından iştiraki Lloyd's Register Group Limited aracılığıyla dolaylı olarak devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda Abdulhaluk Sancak, Abdulhamit Sancak, Mesut Sancak, Seyfettin Sancak, Metin Sancak ve Sadi Sancak tarafından kontrol edilen Volt Yönetim Danışmanlığı AŞ'nin tek kontrolünün mevcut durumda WEG S.A tarafından kontrol edilen WEG Holding B.V. tarafından devralınması işlemine onay verildi.

Çinigaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin belli bir kısmının ve tek kontrolünün Sel-Tan İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Hargreaves Lansdown plc'nin ortak kontrolünün, dolaylı olarak Platinum Ivy B 2018 RSC Limited, CVC Capital Partners plc ile Nordic Capital Xl Limited tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kale Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende ve ev dışı hızlı tüketim ürünleri iş kolunun Bidfood Dağıtım ve Pazarlama AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

BHL Eurasia Ltd. tarafından kontrol edilen BHL Turkey Teknoloji AŞ ve iştiraki olan Koalay Com Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ ile Hesap Kurdu Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ'nin tüm hisselerinin, Sipay Holding B.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

The Carlyle Group Inc'nin, CP Spruce Holdings SCSp aracılığıyla Baxter International Inc'nin böbrek bakım bölümü Vantive Holding B.V, Vantive Mexico LLC, Vantive Health LLC, Gambro Renal Products, Inc, RTS Worldwide Holdings, Inc, Vantive Health GmbH ve Vantive Holding Limited unvanlı şirketlerini devralması işlemine izin verildi.

TAV Havalimanları Holding AŞ ve Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide tarafından Antalya Havalimanı'ndaki yiyecek ve içecek alanlarının işletilmesine özgülenmiş yeni ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Kurul, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in tek kontrolündeki D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'nin (Hepsiburada) çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.

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