Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere ait ikametlerde ve 3 iş yerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 172 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.