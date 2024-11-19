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Lübnan'daki UNIFIL güçlerine bir günde 3 saldırı: 4 yaralı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), askerlerinin ve tesislerinin bir günde 3 ayrı saldırının hedefi olduğunu belirterek, saldırılardan birinde 4 Ganalı askerin yaralandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 21:17, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:19
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Lübnan'daki UNIFIL güçlerine bir günde 3 saldırı: 4 yaralı

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılar devam ediyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin ve tesislerinin bir günde 3 ayrı saldırının hedefi olduğu belirtilerek, 4 Ganalı askerin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'daki devlet dışı aktörler tarafından atıldığı tahmin edilen bir roketin Ramyah köyünün doğusundaki "UNP 5-42" üssüne isabet etmesi sonucu 4 Ganalı barış gücü askerinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 3 askerin tedavi için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Shama'daki UNIFIL Karargahı'nın bakım atölyesine 5 roketin isabet ettiği aktarılan açıklamada, atölyede ağır hasar meydana geldiği ancak hiçbir barış gücü askerinin yaralanmadığı ifade edildi. Söz konusu karargahın bir haftadan kısa bir süre içinde ikinci kez hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, üsse 15 Kasım'da 155 mm'lik bir top mermisi isabet ettiği ifade edildi.

Khirbat Silim köyünün kuzeydoğusunda UNIFIL devriyesine silahlı bir kişi tarafından ateş açıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda hiçbir barış gücü askerinin yaralanmadığı ifade edildi.

UNIFIL'ın söz konusu saldırılarla ilgili soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, "UNIFIL bir kez daha devam eden çatışmalarda yer alan tüm aktörlere Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin ve tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeleri gerektiğini hatırlatır. Barış gücü mensuplarına yönelik doğrudan ya da dolaylı düzenli saldırılara derhal son verilmelidir. Barış güçlerine yönelik her türlü saldırı, uluslararası yasaların ve UNIFIL'in mevcut görevinin temelini oluşturan 1701 sayılı kararın açık bir ihlalidir. Bu ve diğer zorluklara rağmen, barış gücü askerleri tüm görev yerlerinde kalmaya ve 1701 sayılı kararın ihlallerini tarafsız bir şekilde izlemeye ve raporlamaya devam edecektir" denildi.

İtalya'dan tepki

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Shama'daki UNIFIL Karargahı'na düzenlenen saldırıya tepki göstererek, "Bugün yeni bir saldırı oldu. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.

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