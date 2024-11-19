3 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay süren analiz çalışmaları sonucunda Kayseri, Yozgat ve Hatay'da silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 45 ekip, 3 özel harekat unsuru olmak üzere toplam 130 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arana yapıldı.

Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 105 adet fişek, 7 adet şarjör, 10 adet kapsam dışı bıçak ve 42 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.