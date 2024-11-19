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DenizBanktan 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olayına ilişkin açıklama

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayıyla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 23:20, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:39
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DenizBanktan 'yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılığı olayına ilişkin açıklama

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, eski bir şube müdürlerinin karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Banka tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunduğu belirtildi.

"Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1,5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın, dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı'nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız."

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