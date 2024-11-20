ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı

ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.