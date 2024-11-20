TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 07:18, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 07:20
Yazdır
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı

ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber