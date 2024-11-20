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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 yükselerek 9.248,25 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 13:13, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:18
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,35 puan artışla 9.248,25 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 1,03 ile inşaat oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 0,71 değer kazandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.420 ve 9.500 puanın direnç, 9.050 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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