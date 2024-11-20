Kendisi gibi görme engellilere 40 yıldır öğretmenlik yapıyor

Mezunu olduğu okulda 40 yıldır büyük bir fedakarlık ve üstün gayretle öğretmenlik yapan Ekrem Kılıç, "gönül gözü" ile iletişim kurduğu öğrencilerinin iyi yetişmesi için büyük çaba gösteriyor. 1967 yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinden öğrenci olarak Gaziantep'e gelen Kılıç, eğitim öğretimini halen görev yaptığı GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamladı. Çeşitli okullarda eğitim öğretim hayatını tamamlayan Kılıç, 1985 yılında ilkokul ve ortaokul eğitimini gördüğü GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. 40 yıldır kendisi gibi görme engelli olan öğrencilerini geleceğe hazırlamanın gururunu yaşayan Kılıç, öğrencilerine örnek olup onları hayata hazırlıyor. Geçirdiği hastalık nedeniyle 2 yaşında görme engelli kalan Kılıç, fedakarca görev yaparak öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Mesleğe ve öğrencilerine olan sevgisiyle bir yandan mesleğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden ve diğer yandan da görme engellilerin eğitimdeki sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Kılıç, yıllardır hem mesleğini yapıyor hem de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyor. Yıllardır öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini büyük bir aşkla yapan Kılıç, yaşadığı zorluklara rağmen çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmanın sevincini yaşıyor. 40 yıldır mezun olduğu okulda öğretmenlik yaptığını belirten Kılıç, yıllar sonra eğitim gördüğü okula öğretmen olarak atanınca hatıralarının gözünde canlandığını anlattı.

Yaşama sevinci ve azmiyle öğrencileri başta olmak üzere birçok kişiye verdiği eğitimle adeta ışık olan Kılıç, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kendi hayatımı paylaşan insanlara verimli ve faydalı olmak çok mutlu edici bir durum. Çünkü birikimlerimizi, deneyimlerimizi ve tecrübelerimizi öğrencilerimize aktarıyor ve onların da doğru bir yolda istikamet üzere yürümesi için gereken çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizin hayata tutunduklarını, hayatta başarılı ve verimli olduklarını, üretken olduklarını, kimseye muhtaç olmadan kendi alın teri ile kendi hayatlarını kazandıklarını görmek, bu konuda benim de katkımın olması beni mutlu ediyor" dedi.

İlkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da çeşitli liselerde eğitim gördüğünü ifade eden Kılıç, 1979 girmiş olduğu üniversite sınavlarını kazandığını ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden de 1984 yılında mezun olduğunu anlattı.

1985 yılında da öğrencisi olduğu GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandığını anlatan Kılıç, kendisi gibi görme engelli olan öğrencilere öğretmenlik yaptığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Okulda ilk göreve başladığımda bana eğitim öğretim veren öğretmenlerimle karşılaştım. Bu benim için çok gurur verici oldu. Aynı zamanda çok heyecanlı oldu. Öğretmenlerim de beni görünce çok mutlu olmuşlardı. Ben de uzun yıllar sonra eğitim verdiğim öğrencilerimi görünce aynı duyguları yaşadım" diye konuştu.