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Adana'da 75 silah ele geçirilirken 253 suçlu yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonlarda 75 ruhsatsız silah ve 1 el bombası ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 253 kişi yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 10:18, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:20
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Adana'da 75 silah ele geçirilirken 253 suçlu yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1-17 Kasım tarihleri arasında kentte birçok noktada asayiş uygulaması düzenledi. Yapılan uygulama ve çalışmalarda, 1 hafif makineli tüfek, 1 el bombası, 43 ruhsatsız tabanca, 29 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve silahlara ait bin 637 mermi, 1 kilo 315 gram narkotik madde, 445 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 525 TL, 220 euro, 100 dolar ve 20 frank ele geçirildi.

Yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan aranan 253 kişi ise yakalandı.

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