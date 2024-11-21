2025'te resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Tatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025'te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm bayram tarihleri ve özel günlerde planlarını yapacak çalışanlar ve öğrenciler şimdiden tarihleri kontrol ediyor.
Dini ve Milli bayramlar ile diğer özel günlerdeki resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, yeni yıl öncesi merak konusu oldu. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri...
RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.
Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba