AVM'de kavga: Güvenlik görevlisi tartıştığı adamın bacağını ısırdı!
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaşanan arbedede, güvenlik görevlisi, tartıştığı kişinin bacağını ısırdı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 10:37, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:41
Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) güvenlik görevlisi, tartıştığı kişinin bacağını ısırdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer'deki AVM'de meydana geldi.
Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.
O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.