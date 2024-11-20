Şehit polisin adı kızının okuduğu ilkokula verildi

Manisa'da şehit polis Turan Sütçü'nün adı düzenlenen törenle, büyük kızının mezun olduğu, küçük kızının da 3. sınıfta okuduğu Laleli İlkokuluna verildi. Törene katılan şehidin eşi İlknur Sütçü duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Şehzadeler İlçesi Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezliğinde görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde 2018 yılında şehit olan Polis Turan Sütçü'nün adı, kızlarının okuduğu Yunusemre İlçesi Laleli İlkokulunda düzenlenen törenle verildi.

Okulda gerçekleştirilen törene Yunusemre Kaymakam vekili Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Şehit Polis Turan Sütçü'nün eşi İlknur Sütçü ve kızları Dilay (16) ve ilkokul 3. sınıf öğrencisi Simay (9), gazi dernekleri, şehit polisin mesai arkadaşları ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Şehit Polis Memuru Turan Sütçü'nün öz geçmişi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1975 yılında doğan Turan Sütçü, ilk ve orta öğrenimini Akhisar'da tamamladıktan sonra 1995 yılında Rüştü Ünsal Polis Okulunu kazanarak 1996 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan Sütçü, sırasıyla Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü son olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Şehzadeler İlçesi Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezliğinde görevli iken, görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde 14 Haziran 2018 tarihinde şehit oldu. Şehit polis Turan Sütçü evli ve 2 kız çocuğu babasıydı.