FETÖ operasyonunda bir firari hükümlü ile 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ö.A. ve örgüt elebaşının korumalığını da yaptığı belirtilen A.A, ihraç infaz koruma memuru Ö.B. ile S.Y, E.T, M.T, İ.D, E.Ç. ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.K. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.