Dolar 34,55 seviyesinde

Analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

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