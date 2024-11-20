Dolar 34,55 seviyesinde
Dolar/TL, güne yüzde 0,2 artışla başlamasının ardından 34,5530 seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 11:29, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:28
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 34,4850'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 34,5530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 36,6010'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 43,8930'dan satılıyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 106,3 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.