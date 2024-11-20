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İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 11:34, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:07
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret 50 dakika sürdü.

Ziyarette belediyelerin sorunlarının konuşulduğu bildirildi.

Görüşme sonrası Mansur Yavaş, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" paylaşımını yaptı.

"BİZE YAPILAN SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL"

İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, "Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği ve dayanışma içinde olduk. Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız. Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız. Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'a ev sahipliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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