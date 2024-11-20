Nasuh Mahruki tutuklandı
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 12:24, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye gitti.
İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından, Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verildi.