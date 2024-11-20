İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı

İkinci el otomobil piyasası uzun süreli durgunluğun ardından atak yaptı. Sıfır ve ikinci el otomobil arasında fiyat farkı artarken, kredilerde yüksek faiz oranları, taksit azlığı ikinci ele talebi artırdı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin haberine göre, son 4 ayda ikinci el otomobil satışları artarken fiyatlar ise sabit kaldı.

Ekim ayında 680 bin 849 adetlik satış



2024 satışlarının 2023'ü geçeceğini belirten Özpeynirci, temmuzdan bu yana art arda büyüyen ikinci el otomobil pazarının ekim ayında da yüzde 51,54 artarak 680 bin 849 adetlik satışa ulaştığını bildirdi.

Rakamlar 2023'ü geçecek



10 ay sonunda pazardaki daralma yüzde 2.71'e inerken, 2024 sonunda ikinci el otomobil satışlarının 6 milyon 964 bin 700 adetlik satışın yapıldığı 2023'ü geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İkinci el otomobilde fiyatlar 1 yıldır aynı



Galericiler ise ikinci elde yaşanan bu hareketliliğin kredilerin cazip hale gelmesi ile birlikte daha da artacağını söylüyor.

İkinci elde fiyatlar ortalama 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Sıfır araçlara düzenli bir şekilde zam gelirken, ikinci el araçlarda fiyatlar yaklaşık 1 yıldır aynı.