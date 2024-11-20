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Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eleştiri olmadan demokrasi olmayacağını, ancak bunun iftira boyutunu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 12:13, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:13
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Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşananların ardından, komisyonda konuya ilişkin bir konuşma yaptı.

CHP milletvekillerinin, Meclis'te odaların, telefonların dinlendiği iddialarının doğru olmadığını, açık kaynaklardan CHP'nin engelleme girişiminin duyulduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Kendi grubundan, arkadaşlarından da bize bunu bildirenler oldu. Bu herkesin bildiği şey ne hikmetse dinleme konusuna nasıl bağlandı ona da şaşıyorum." ifadesini kullandı.

Yüce Meclis çatısı altında olduklarını kaydeden Yerlikaya, "Hepimiz burada yemin ettik. Sizler seçildiniz. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, onun hükümetinde yer alan bakanlarız. Plan ve Bütçe ve akabinde Genel Kurula İçişleri Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili sizlerin onayına geldik. Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim. Ama birbirimize suizan, gıybet, iftira boyutunun önüne geçmesine de müsaade edebilir miyiz? Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Yerlikaya, CHP milletvekillerinin "kayyum" konusunda tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatarak, bu konuda Anayasa'nın 127'nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45-46'ıncı maddelerinde hükümler bulunduğuna işaret etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz 40 yıldan beri terörle imtihan ediliyoruz, sınanıyoruz. Kardeşliğimizin üzerine pusu kuran, hain, alçak terör örgütü var. Bununla mücadele ediyoruz. Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde belediye başkanının anlamı şehir eminidir. Her şeyin emanet edildiği insandır. Şimdi terör ve siyaset yan yana gelebilir mi? Bugün siz bizi eleştireceksiniz, biz sizi sabırla dinleyeceğiz. Bizim de söylediklerimizi sabırla dinlerseniz mükemmel bir ortam olur."

Belediye başkanlarının terörle yandaş olmaması gerektiğini her fırsatta söylediklerini anımsatan Yerlikaya, "Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını onurla tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. Ama Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destek ve dualarıyla terör illetinden kurtulacağız." diye konuştu.

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