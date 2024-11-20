Kamu personeline 'NarkoHedef' eğitimi verildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele yönelik 'NarkoHedef' konferansı düzenlendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 13:31, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:36
Eğitim çerçevesinde narkotik madde kullanımı ve kullanıcıların nasıl tespit edileceği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca şüpheli durumların tespiti, kullanıcıların sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği ile narkotik maddelerin tanıtımı gibi konular ele alındı. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve kamu personelinin şüpheli durumlara karşı daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için düzenlenen konferans sonunda eğitimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.