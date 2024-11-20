Kamu personeline 'NarkoHedef' eğitimi verildi

Eğitim çerçevesinde narkotik madde kullanımı ve kullanıcıların nasıl tespit edileceği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca şüpheli durumların tespiti, kullanıcıların sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl etkilendiği ile narkotik maddelerin tanıtımı gibi konular ele alındı. Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve kamu personelinin şüpheli durumlara karşı daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için düzenlenen konferans sonunda eğitimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.