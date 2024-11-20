Özlem Zengin'den TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki gerginliğe tepki

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, Gazi Meclis çatısı altında bütçe görüşmeleri sırasında bakanlara yönelik saygısızlığın, bizzat aziz milletin iradesine yapıldığını ifade etti.

Özlem Zengin, şunları kaydetti:

"Nezaketten, adaptan ve siyasi ahlaktan uzak bu zorbalık, 'demokrasi, demokrasi, demokrasi' sloganı atanların sadece dillerinde dolaşan kelimelerin zihinlerine ve kalplerine ulaşmadığını göstermektedir. Memleket adına böylesi bir muhalefet, ne hazin..."