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Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi

Quick Finans, SmartIQ iş birliğiyle hazırladığı 2'inci El Oto Raporu yayımlandı. Rapora göre, altındaki hareketlilik 2'inci el araç satışlarını da etkiledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 14:05, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:07
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Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda ekim ayı verileri ve sektördeki son eğilimler paylaşıldı.

Raporda, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2024 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı ve toplam satış adedi 97 bin 274 olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde ise pazarın, 2023 yılına göre yüzde 1,2 küçülerek 947 bin 166 adet olarak gerçekleştiği ancak yılbaşında 1 milyon adet olarak öngörülen pazar büyüklüğünün, yıl sonunda 1,2 milyon adede ulaşacağı tahmini paylaşıldı.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ardından bireysel yatırımcıların gelirlerini 2'inci el araç pazarına yönlendirdiği gözlemlendi. Ancak bireysel oto alımlarında kredi tutar sınırına ilişkin düzenlemeler, tüketicileri alternatif ödeme yöntemlerine yöneltti.

Altın ve dövizle ödeme, senetli sistemlere talep, kredi kartı kullanımı ve tüketici kredisiyle yapılan ödemelerde artış görüldü.

Raporda yer verilen Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2024 yılı eylül ayı itibarıyla araç satış, servis ve yedek parça işlemlerindeki kredi kartı kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118,2 artış gösterdi. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, bireysel taşıt kredilerinde yılbaşından bu yana yüzde 17,9 daralma olduğunu ortaya koydu.

- İkinci el araçlar daha hızlı satılıyor

Raporda, eylül ayında başlayan satış hareketliliği ekim ayında da devam etti. Pazar genelinde araçların stokta kalma süresi, eylül ayında 57 günden 53 güne düştü.

Binek araçlarda bu süre 59 günden 55 güne, ticari araçlarda ise 50 günden 45 güne geriledi. Bu durum, ikinci el araçların daha hızlı alıcı bulduğunu ortaya koydu.

Ekim ayında, ikinci el araç satışlarında bir önceki aya göre pazar genelinde yüzde 14, binek araçlarda yüzde 14 ve ticari araçlarda yüzde 16 artış kaydedildi. Özellikle SUV segmentindeki yüzde 23'lük artış dikkati çekti.

Rapora göre, Çinli otomobillerin ikinci el pazarındaki yükselişi ekim ayında da sürdü. 2024 yılının ilk çeyreğinde aylık ortalama 1.100 adet satış gerçekleştiren Çinli markalar, ekim ayında 3 bin 217 adet satarak yüzde 192'lik bir büyüme oranı yakaladı. Geçen aya göre bu artış yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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