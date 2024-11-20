Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP'li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınadı.

Bu tür saldırıların aziz millete ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük saygısızlık olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz. Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir."

- "Bu provokatif ve barbar tutumu kınıyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da TBMM çatısı altında, bazı milletvekilleri tarafından Yerlikaya'nın sözlü ve fiili bir şekilde önü kesilerek bütçe görüşmelerinin antidemokratik yöntemlerle engellenmeye çalışılmasının asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Göktaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin meclisini hakaret ve şiddet zemini olarak kullananlar, unutmamalıdır ki TBMM kavganın, hakaretin değil demokrasinin ve millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Siyaseti kaba kuvvete indirgeyen, milletin sorunlarını çözmekten uzak, sadece kaos üreten ve Gazi Meclisimize yakışmayan bu provokatif tavırları şiddetle kınıyorum. TBMM'nin itibarını koruma kararlılığımız tamdır. Asla müsamaha göstermeyeceğiz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise birtakım CHP milletvekillerinin Yerlikaya'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Işıkhan, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz eşkıyalık yapmanın yeri değildir. Nezaketten uzak bu çirkin saldırı CHP?nin genetiğinde olan antidemokratik müdahale geleneğinin tezahürüdür. Sayın Bakanımıza ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş?a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün TBMM'de CHP'li milletvekillerinin Yerlikaya ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un önünü keserek saldırıda bulunmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gazi Meclis çatısı altında hiç kimseye yakışmayacak bu provokatif ve barbar tutumu kınıyorum. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Başkanımız Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li milletvekillerinin Gazi Meclis'in çatısı altında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü keserek saldırı girişiminde bulunmasını şiddetle kınadı.

Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bolat, "Komisyon görüşmelerini provokatif söylem ve eylemlerin yeri haline getirmeye çalışan, komisyona ve TBMM'nin çalışmalarına zarar veren bu anlayıştan milletimize hayır gelmeyeceğini bir kez daha görüyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşımında, şunları kaydetti:

"Söyleyecek sözünüz yoksa, suçluluk duygusu içindeyseniz yapacağınız tek şey içinizde sakladıklarınızın dışa vurumu olan 'rezalet' çıkarmaktır. Maalesef bugün buna şahit olduk. Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Gazi Meclis'imizde gösterdikleri kaba kuvvet kabul edilemez. Bakanımızı gösterdiği sağduyu için tebrik ediyor, Meclis çatısı altındaki bu şiddet gösterisini kınıyorum."