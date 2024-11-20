Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk işçi ölümü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İlhan Yolcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu sırada iskelenin en üst katında bulunan İlhan Yolcu ve amcasının oğlu Burhan Yolcu düşerek yaralandı.

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