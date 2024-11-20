Merkezi yönetim brüt borç stoku 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 17:56, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:57
ANKARA (AA) - Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu.
Borç stokunun 3 trilyon 713,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 82,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.