Sözleşmeli öğretmenlik tercih süreci sona erdi

20 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmen atama sürecinde sona yaklaşılıyor.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında alındı. 1 Temmuz- 10 Ağustos arasında yapılan sözlü sınavların sonuçları 25 Ekim'de ilan edildi. 14 Kasım'da tercih süreci başladı.

Tercih işlemlerinin bitmesiyle sonuçlar 23 Kasım cumartesi günü açıklanacak.

Atamalarda, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayıldı. Adayların KPSS'den ve sözlü sınavdan aldığı puanlar eşit oranda değerlendirildi. Sözlü sınav esnasında kamera kaydı da alındı.

Sürecin tamamlanmasıyla, öğretmenlerin atama kararnameleri göreve başlatılmaları için illere gönderilecek.