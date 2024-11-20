RTÜK, Türkiye maçı yayınında bahis reklamlarına inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Karadağ-Türkiye maçındaki reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtıldığını belirterek incelemenin başlatıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 18:33, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 18:38
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı sırasında yayınlanan saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımına yer verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Şahin, iddiaların ardından müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatıldığını ve geliştirilmiş uzman raporun bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme getirileceğini belirtti.
Şahin, ayrıntıların ele alınacağını ve gerekli adımların atılacağını ifade etti.