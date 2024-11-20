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Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sından Yenidoğan çetesine: Siz ne aşağılık mahluklarsınız?

Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala rolüyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, 'yenidoğan çetesi'nin dizideki repliği ile savunma yapmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile tepkisini dile getiren Arıcı, "Para için çocuklara kıydınız. Sonra da benim repliğimle savunma yaptınız.Siz ne aşağılık mahluklarsınız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 19:32, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 19:34
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Kurtlar Vadisi'nin 'Pala'sından Yenidoğan çetesine: Siz ne aşağılık mahluklarsınız?

SGK'dan günlük 8 bin lira para kazanmak için acımasızca bebekleri öldüren Yenidoğan çetesi, 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren hakim karşısında hesap veriyor.

22'si tutuklu 47 sanık 10 bebeği öldürmekle suçlanan çete üyeleri 3 gündür hesap verirken dün mahkemede dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

'KURTLAR VADİSİ' REPLİĞİ İLE SAVUNMA

Hemşire Deniz Korkmaz yaptığı savunmada olayı CİMER'e şikayet ettiğini iddia ederek söz konusu belgeyi Mahkeme Başkanı'na sundu.

"Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir." cümlesi sorulan Deniz Korkmaz, bu sözlerin Kurtlar Vadisi isimli dizinin repliği olduğunu o yüzden söylediğini savundu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Sanık hemşirenin dünkü davada bir döneme damga vuran ve fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi repliği ile yaptığı savunma sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu savunma dilden dile dolaşırken Kurtlar Vadisi dizisinde "Pala" rolüyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, Türkiye'nin konuştuğu olaya kayıtsız kalamadı.

''SİZ NE AŞAĞILIK MAHLUKLARSINIZ?''
"Pala" rolüyle hafızalara kazınan Yüksel Arıcı, Yenidoğan Çetesi'nin Kurtlar Vadisi'ndeki repliği ile savunma yapmasına tepki gösterdi. Yüksel Arıcı, çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı ve şunları kaydetti;

"Bana bakın soysuzlar, masum insanları ağınıza düşürüp para için çocuklara kıydınız. Sonra da benim repliğimle mahkemede savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız? Umarım gün yüzü görmez inim inim inler yaptıklarınızı misli ile yaşamadan ölmezsiniz"

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