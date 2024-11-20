MHP'de 3 milletvekilinin istifası kabul edildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) üç milletvekili istifa etti. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti içinde devam eden bir inceleme sonucunda, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının talep edildiğini belirtti.

Yalçın, milletvekillerinin istifa dilekçelerinin alındığını ve kabul edildiğini açıkladı.

Bu gelişme, parti içinde yaşanan bir dizi değerlendirme ve incelemenin ardından geldi.

MHP'nin yönetiminin istifaların gösterilmesiyle ilgili detaylı bir açıklama yapıldı.