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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.Genel Kurulda Saadet Partisinin "iş sağlığı ve güvenliği", İYİ Partinin "Harp okulundaki mezuniyet töreni", DEM Parti'nin "çocuk hakları" ve CHP'nin "ekonomik sorunlara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 20:12, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:13
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TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "iş sağlığı ve güvenliği", İYİ Partinin "Harp okulundaki mezuniyet töreni", DEM Parti'nin "çocuk hakları" ve CHP'nin "ekonomik sorunlara" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, kamuoyuna yansıyan bazı kazaları sıralayarak Türkiye'de iş kazalarının olmasının temel nedeninin iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmemesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler arasında olduğunu dile getiren Kaya, "Bu gerçeği görmezden gelerek, 'işletmedir, kaza olur' mantığıyla ilerlemeye devam ettiğiniz müddetçe üzülerek ifade ediyorum ki bu kazalar asla sonlanmayacaktır. Bu kazaların önüne geçmek için nedenlerinin doğru bir şekilde tanımlanması, farklı iş kollarına ait mevzuatlardaki boşlukların doldurulması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, partisinin grup önerisi üzerine konuştu.

Sunat, Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine yönelik tartışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Bu vatan evlatlarını gözlerinden öpüyorum. Eğer tek sorun teğmenlerin merasim sonrası yemin etmesi ise bunun bedeli ihraç edilmek midir? En fazla, kınama cezası verilecek bir disiplin soruşturmasında ordudan ihraç gibi bir ceza adil midir? Ülkenin bütünlüğüne, milletin namusuna uzanacak eller için kaldırılmış kılıçlar kimi bu kadar rahatsız etti? Rol modelleri olarak kabul ettikleri için 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek nasıl büyük bir suç olabilir ki direkt Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilişkilerinin kesilmeleri isteniyor?"

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, çocuklara yönelik şiddet olaylarında bazı örnekler verdi.

Cupolo, "Çocuklar depremde kayboluyor, küvezde ölüyorlar, köyde, köy sokaklarında gezerken katlediliyor ya da yurtlarda yangında ölüyorlar. Bu ülke çocuklar için güvenli bir ülke değil." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

İşçi, emekli ve memur gibi sabit gelirli vatandaşların sefalete itildiğini savunan Ünver, "İktidar bu kesimlerin ücretlerindeki artışı TÜİK'in açıkladığı düzmece enflasyon oranına göre belirliyor. TÜİK'in enflasyonu nasıl hesapladığını hepimiz biliyoruz. Sokakta TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına bir kişinin bile inandığını göremezsiniz." diye konuştu.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Konuşmaların ardından iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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