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İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı

İzmir'de gözaltı işlemi sırasında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan 3 polis memurundan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 21:51, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 22:41
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İzmir'de silahlı saldırı: 3 polis memuru yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan M.S.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar tarafından saldırıyı yapan şahsın iş yerine saldırıldığı öğrenildi.

İZMİR VALİLİĞİ: 3 POLİS TEDAVİ ALTINDA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

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