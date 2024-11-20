Başkentin 2025 yılı bütçesi 151 milyar lira olarak belirlendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 151 milyar liralık 2025 mali yılı bütçesini "oy çokluğuyla" kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 12'nci birleşimi, belediye konferans salonunda yapıldı.

Basına kapalı olarak ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Yavaş'ın önceki oturumun tutanak özetlerinin oylatması sırasında AK Parti Grubu itiraz etti.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, önceki tutanak özetinde maddi hataların bulunduğunu belirterek, Yavaş'ın son 3 yıl içerisinde 75 meclis toplantısının 3'üne katıldığını, yaptığı sunumun ardından kendisinden sonraki konuşmacıları dinlemeden Meclis'ten ayrıldığını öne sürdü.

Yavaş'a, "Londra'da belediye başkanlarının meclis üyelerine hesap verdiği uygulamanın Türkiye'de de olması gerektiğine" ilişkin açıklamasını anımsatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu sistem birebir Cumhuriyet'in başkentinde ve bütün belediyelerimizde mevcut. Bakınız her partiden Meclis üyesi arkadaşımız buradadır. Bizde kesinlikle hakaret ve iftira olmadan, saygı sınırlarını aşmadan eleştirilerimizi ve önerilerimizi size sunmak istiyoruz. Bugün de yine aynı şekilde son 3 yıldır olduğu gibi sunumunuzu yapıp toplantıdan ayrılacak mısınız yoksa sizden sonraki konuşmacıları dinleyecek misiniz?"

- "Ankara halkına Türkiye'nin göreceği şekilde hesap vereceğim"

Tutanak özetini oylattıktan sonra Yalçın'ın iddialarına cevap Yavaş, en son hesabı yerel seçimlerde Ankara halkına verdiklerini ve yüzde 60,5 ile seçimi kazandıklarını söyledi.

Yavaş, Ankaralıların verdiği karardan sonra konuşulacak sözün kalmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Londra usulüne gelince bunu Türkiye'de ilk defa ben yapacağım. Türkiye'de varsa bir belediye başkanı o da çıksın ve meydan okuyacağım. Ben bu hesabı vereceğim. Çeşitli kuruluşlardan seçilen insanları kendim seçmeyeceğim, isim verdireceğim. Benim faaliyetlerimi bana sorun ve ben size cevap vereceğim diye Ankara halkına Türkiye'nin göreceği şekilde hesap vereceğim. Bir tane kamu kuruluşu veya AK Parti'li bir belediye çıksın benim yaptığımı yapsın. Ben bu usulü yapacağım."

- Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi

Açıklamaların ardından gündemdeki maddelerin kendisinden sonra oylanmasını teklif eden Yavaş, ABB, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2025 mali yılı bütçesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunca tanzim edilen raporu oylamaya sundu.

ABB Meclisi, ABB'nin 100 milyar lira, ASKİ'nin 30 milyar lira, EGO Genel Müdürlüğünün 21 milyar lira olmak üzere toplam 151 milyar liralık 2025 mali yılı bütçesini "oy çokluğuyla" karara bağladı. ABB'nin AK Parti'li üyeleri bütçeye ret oyu verdi.

Katip üyelerin Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvellerin kendisinden sonra okunmasını istedi.

- "Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız"

Oylamanın ardından ABB ve bağlı kuruluşların 2025 mali yılı bütçesine ilişkin bir sunum yapan Yavaş, tamamlanan ve devam projeler hakkında bilgi verdi.

Sunum ardından değerlendirmelerde bulunan Yavaş, ilçe belediyelerinin bütçelerinin de önceki oturumlarda tamamlandığını ifade ederek, ABB ile uyumlu çalışmak isteyen ilçe belediyeleri ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ankara halkına yaptığı hizmetlerle anılmak istediğini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Hesap vermeye de hazırız. Ben bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaşımdan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok. Bu böyle bilinsin. 5 yıl boyunca savcılığa 109 şikayet oldu. Bunların 101'i takipsizlikle bitti. 8'i de müfettiş incelmesindedir. Allah'ın izniyle bir tek bürokratım bile gitmedi, gitmeyecek. Varsa hatası, hatası olanın arkasında durmayacağım. Ben de şikayetçi olacağım. ABB'nin tertemiz soyulmadan yönetilebileceğini ispat edeceğim. Buradan Ankara halkına söz veriyorum. Hatası olan hatasını çekecek. Bizim de hatamız varsa bunun siyasi bedelini ödemeye hazırız. Eğer varsa hatası olan onlar da hukuki bedelini ödemeye hazırdır."

Başkan Yavaş'ın toplantıya verdiği bir saatlik yemek arasının ardından oturum devam edecek.