Çanakkale açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 23:55, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 23:56
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 18'i çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.