21 Kasım 2024 tarihli TBMM kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
21 Kasım 2024 tarihli TBMM kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2024 00:08, Son Güncelleme : 21 Kasım 2024 00:12
1434 Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar
1435 Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar