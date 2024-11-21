Bakan Yerlikaya: Belediyelerle ilgili 176 soruşturma izni verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Sabah komisyonda yaşanan gerginliğe yönelik sorular üzerine Yerlikaya, milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını belirterek, 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddialarında komisyonun gerçekleştiği alanın küçüklüğü nedeniyle imkansız olduğunu dile getirdi.

"Yasa dışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi"

Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili projeli ve teknik takipli çalışmalara devam edildiğini ifade ederek, "Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 874 web sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gösteri yürüyüşleri

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bilgi veren Yerlikaya, "2022 ve 2023 yıllarında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygun görülmeyen eylemlerin oranı sadece yüzde 2,25'tir. 2024 yılında ise 1 Ocak ile 31 Ekim arasında 80 bin 299 eylem etkinliğine 33 milyon 69 bin kişi katılmıştır. Bunlardan kanuna aykırı olan 283 eyleme müdahale edilmiştir ki; bu oran yüzde 0,4'tür. Anayasa'nın 34. maddesi ve ilgili 2911. sayılı kanunu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Geri gönderme merkezlerinde düzenli denetlemeler yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, münferit bir olay olduğunda hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

"Geleceğimiz için çalışıyoruz"

Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde seferberlik olarak görüyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Tutuklama oranları; imal ve ticaret ile ilgili Avrupa'da değil dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tutuklama verimliliği yok." açıklaması yaptı.

Yapay zekalı Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) sistemini kurduklarını anımsatan Yerlikaya, "122 bin 708 ihbar gelmiş. Bu ihbarlar arttıkça elimiz güçleniyor. Bu yılın 10 ayında 500'ün üzerinde çökertilen organize suç örgütlerinden 136'sı narkotik suçlarla ilgili." dedi.

"Bu bağımlılık, böyle bir şey olamaz ki ben bunları nasıl yola çıkarayım"

Ehliyet affı çağrılarına yönelik ise Yerlikaya "Bugüne kadar 482 bin 541 kişinin ehliyetine el konuldu, 405 bin 850'si alkol etkisinde araç kullandığından. Uyuşturucu etkisinde araç kullanan kişi sayısı 17 bin 518. Kollukça yapılacak alkol ve uyuşturucu ölçümünü reddeden sayısı da 37 bin 623. Bu bağımlılık, böyle bir şey olamaz ki ben bunları nasıl yola çıkarayım." dedi.

"Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir"

Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili de, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir." bilgisini verdi.

Kolluk personelinin intiharları hakkında detaylı bilgi veren Yerlikaya, "Göreve geldiğimden itibaren 1,5 yıl içerisinde 79 emniyet, 74 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef, mekanları cennet olsun 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir." dedi.

Bakan Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinerek, bu konuda sıfır tolerans ilkesine bağlı olduklarını bildirdi.

Elektronik kelepçe kapasitesiyle ilgili sorular üzerine Yerlikaya, "Elektronik kelepçe kapasite sorunumuz yok ama Allah kullanmayı nasip etmesin. Mahkeme kararıyla veriliyor. Şu anda 1500'ü, bir saniye içinde 3-4 bine çıkartırım, bu da yerli ve milli, bunda bir sorun yok." diye konuştu.

Tek Yürek Kampanyası

Tek Yürek Kampanyası kapsamında toplanan paranın faizinin sorulması üzerine Yerlikaya, "Şu an üç kamu bankasında tutulan hesapların toplam faizi 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira, 3 kamu bankasında yatıyor. Bu faizler olduğu gibi o oradan ürediği için aynı hesapta kalıyor ve bunların da hepsini Sayıştay gelip denetiyor." yanıtını verdi.

Yerlikaya, Suriyelilere yönelik kapsamlı adres güncelleme çalışmaları yapıldığını anlatarak, "Tek tek adreslerine gittik, 6 ayda saydık. 731 bin 146 kişi adresini güncellememiş. 580 bin 819 kişi adresini sonradan güncelledi. 150 bin 327 kişinin ise düzensiz olarak karşıya gittiğini de Frontex rakamlarından alıyoruz, bu nedenle bunu düştük, şu anda kayıtlı 2 milyon 935 bin 742 net, ben saydım doğrusu bu, bunlar Suriyeli. Bunlarla ilgili ayda bir bildirim yükümlülüğü getirdim." dedi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 90 bin 18 mevcut aracın olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız normal sivilden çok daha iyi eğitimli ve devamlı eğitim alırlar. Ama buna rağmen kaza. Maalesef 17 personelimiz şehit. 1602 araç kazası meydana gelmiş ve her araçla ilgili hem adli hem de idari soruşturma yapıyoruz." dedi.

"Kürtçe halay çektik, gayet de keyif aldım"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali (Cilo Fest) etkinliklerine katıldığını dile getiren Yerlikaya, "Oradaki hemşerilerimizle halay çektik. Kürtçe halay çektik, gayet de keyif aldım. Ama size şunu söyleyeyim; halayı hangi dilde çekerseniz çekin, sorun yok ki. Sorun, içeriği, konuşması, konusu, savcının 'gel bakalım buraya' diyeceği suç varsa, hangi dilde yaparsanız savcıdan kurtulamazsınız." ifadesini kullandı.

"Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var"

"Şehir eminleri teröre yandaş olamaz." sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Yerlikaya, "1408 belediyemiz var. Hepsi mahalli müşterek ihtiyaçları görmek için halkın oyuyla geldiler. Onlar da biz de Ceza Kanunu'ndan kurtulamayız. Oraya ayağını bastın mı, dokunulmazlık süresi var, tamam bu ayrı ki burada bile dava açar bekletir. Ama konusu terörse ayrı kulvara giriyor. Şu anda savcının soruşturması ve kovuşturması olmayan bir sürü DEM'li belediye var. Biz hukuk devletiyiz. Burada Anayasa'nın 127. maddesini, Belediye Kanunu'nun 45, 46. maddesini okuyun." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri kabul edildi.