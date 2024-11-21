Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı Çaycuma'ya atandı

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklandığı ve "kara para aklama", "vergi kaçırma" suçlamalarını yöneltildiği soruşturmayı yürüten savcı Ahmet Çolak, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun dün yayınladığı atama kararnamesi ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görevlendirildi.

İHA'nın haberine göre Çolak, Türkiye'nin en çok tartışılan davalarından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı "ahmak" davasının iddianamesini hazırlamıştı.

Savcı Çolak, İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasından dava açmıştı.