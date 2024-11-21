Genel Sağlık Sigortası borçları erteleniyor mu? GSS borçlarına yeni formül

Sabah Gazetesi'nin haberine göre hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olan ancak prim borçlarını ödemeyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir düzenleme hazırlığında...

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmesi için alternatifli bir çalışma yapılıyor. GSS kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar eğer bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak, hastane ve sağlık kuruluşlarını kullanamayacak.

GSS borçlarına alternatifli hazırlık

GSS'li vatandaşların mağdur olmaması, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesini sağlamak amacıyla bakanlıklar ve AK Parti konu üzerinde çalışmaya başladı. GSS borçlarıyla ilgili alternatifli bir hazırlık yapılıyor.

9 milyon kişiyi ilgilendiriyor

GSS kapsamında bulunan 9 milyon civarında vatandaşın mağdur olmaması için üzerinde çalışılan formüller şöyle:

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısına ilişkin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Bu teklif önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Aralık ayı sonuna kadar GSS düzenlemesi yapılması gerektiği için bu teklife GSS borçlarına ilişkin bir madde eklenmesi üzerinde duruluyor.

Borçlar ya ertelenecek ya da silinecek

Sorunun yasa değişikliği ile çözülmesine karar verilirse iki alternatif masada olacak. Borçlar teklif kapsamında ya ertelenecek ya da silinecek. Geçen yıl bir torba yasa kapmasında buna benzer düzenleme yapılmıştı. 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanların ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı affedilmişti.

Yasal düzenleme yapılmazsa gözler Cumhurbaşkanlığı kararında

Yasal bir düzenleme yapılmazsa geçen sene olduğu gibi sorunun Cumhurbaşkanlığı kararı ile çözülmesi bekleniyor. Buna göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile GSS borcu prim borcu olanların 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.