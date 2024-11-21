Vatandaşlara 'dikkat' çağrısı! Sözde indirim, çılgın tüketim

Türkiye Gazetesinden Kaan Zengini'nin haberine göre, ABD'den dünyaya ihraç edilen 'black friday' çılgınlığı Türkiye'yi de sardı. Markaların kampanyaları sebebiyle kasım aylarında kredi kullanımı ve kredi kart harcamaları bir önceki aylara göre katbekat artıyor. Üstelik bu yılın ilk 10 ayında krediler tarafında takibe düşenlerin oranı yüzde 111, kredi kartı borçları yüzde 200 artmışken... Sadece kasımda alışveriş yapmak için kredi başvurusunda bulunanların sayısı da katlanıyor.

500 MİLYARLIK HARCAMA BEKLENİYOR

Geçen yıl kasım ayında 250 milyar liralık harcama yapılmıştı. Bu yıl bu rakamın iki katı artışla 500 milyar lirayı bulması bekleniyor. Yapılan alışverişin detaylarına bakıldığında; en fazla moda, kozmetik, cep telefonu ve elektronik eşya, ev tekstili ve dekorasyon alanlarında olduğu görülüyor. İhtiyaç olmayan ürünlerin alınması ise hem israfı hem de enflasyonu körüklüyor.

ÖZEL GÜNLERE BAĞIMLI OLDUK

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz şirketlerin yıl sonunda ellerindeki stokları eritmek için 'kasım ayı indirimleri' adı altında kampanyalar düzenlediğini belirterek "Ülkemizde tüketimi artıracak özel günlerin sayısı hızla artıyor. Reklam ajansları ve sosyal medya desteğiyle sihirli 'indirim' kelimesi ile beyinler yıkanıyor. Bu nedenle tüketici ihtiyacı olmayanı da alıyor. Sadece indirim var diye alışveriş yapmak doğru değil. Genel olarak bu alışveriş çılgınlığının kredi kartları ve kredi çekilerek yapıldığı görülüyor. Bu dönemler sonunda kredi kartlarında yasal takibe düşenlerin sayısı artıyor" diye konuştu.

PSİKOLOJİSİ İLE YAPIYORUZ

Ekonomist Mert Başaran da "Sürü psikolojisi ile hareket ediliyor. İnsanlar gerçekten ihtiyacı olmayanı alıyor. Yapılan indirimler nedeniyle markaların kapısında kuyruklar oluşturuyor. Kredi kartı ve krediler ile geri ödemeyecekmişiz gibi alışveriş yapılıyor. Kasım ayında kredi çekimleri artıyor. Sistem sizi daha çok harcama yapmaya göre programlanıyor. Kısacası kasımda müsrifliğimiz artıyor. Hem de bu ekonomik şartlarda." dedi.