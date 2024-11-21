E-ticarete vergi ayarı!

Türkiye Gazetesinden C.Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Sektörden gelen "Kayıt dışılık ve enflasyon artar" uyarılarını dikkate alan bakanlık, yılbaşında yürürlüğe girmesi planlanan firmaların elektronik pazar yerlerinde yapacağı satışlardan peşinen gelir ve kurumlar vergisi stopajı alınması çalışmasını gözden geçirecek. Böylece, e-Ticaret'te muhtemel fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2025'ten sonra firmalara elektronik pazar yerlerindeki mağazalarından yaptıkları her bir satış için e-Ticaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapması öngörüldü.

Yeni yılda başlaması planlanan yeni sistem ile e-Ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak maliyeye ödeme gerçekleştirecek. Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı tebliğ taslağına göre, kanuni stopaj oranı gelir vergisi mükellefleri için yüzde 15, kurumlar vergisi mükellefleri için yüzde 25 olacak. Bununla birlikte, nihai stopaj oranı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenecek. Yapılacak stopajlar, satıcıların geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden indirilecek. Örneğin, bir firma kendi internet mağazası dışında bir e-Ticaret platformunda bir ürün satarsa doğrudan stopaj yani vergiye muhatap olacak. Sektör ise peşin alınacak vergilerin, aynı oranda ürünler üzerinde istenmeyen fiyat artışlarına sebebiyet vereceğini ve firmaların kayıt dışılığa yönelebileceğini savunuyor. Düzenleme kapsamında stopaj oranının daha düşük olarak yeniden belirlenmesi beklenirken, platform ve satıcıların geçiş süreci olarak 6 ay için stopaj oranının yüzde 0 olarak belirlenmesi yönünde talepleri bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre; tüm bu talepleri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemeyi yeniden masaya yatırarak kapsamlı bir çalışma yapacak. Çalışma neticesinde fiyatların yükselmesine sebebiyet verecek muhtemel bir duruma müsaade edilmemesi ve e-Ticaret ekosisteminin zarar görmemesi sağlanacak. Bakanlık yapacağı çalışmanın enflasyona etkisini de hesaplayacak. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, stopaj oranının binde 1 ila 5 arasında olmasını beklediklerini, binde 5'in üzerinin sektöre zarar vereceğini açıklamıştı.